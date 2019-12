Com 17 anos de atuação na Polícia Civil, o coordenador do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco), Tales Gomes, foi novamente premiado como um dos melhores delegados do Brasil. Desta vez, o delegado foi duplamente agraciado, nas categorias Investigação e Gestão, no prêmio do Portal Nacional dos Delegados & Revista da Defesa Social, Censo 2019.



Delegado piauiense é premiado como um dos melhores do país. (Foto: Arquivo O Dia)



Para o delegado, o resultado é uma soma dos esforços que inclui o apoio da Central de Inquéritos. “[Também] com o apoio do delegado-geral melhoramos a nossa estrutura de trabalho e foi incluída na nossa equipe a Divisão de Operações Especiais da Policia Civil”, destaca o delegado Tales Gomes.

Um das frentes de combate da Greco durante este ano, por exemplo, é a redução na ocorrência de roubos a bancos. De janeiro a junho deste ano, somente três ataques a banco foram registrados pelas Forças de Segurança do Piauí, o que representa uma redução de 85% em relação ao ano passado . A média nacional foi reduzida em 43%.

“Nas operações contra roubos a banco, como a operação de Castelo, todos foram presos. Em Campo Maior, nove bandidos foram mortos, um já havia sido preso e agora prendemos também o Marcelo Negrão [apontando como líder da quadrilha]”, relembra o delegado.

Além destas ações, também foram destaques operações para desarticular roubo de cargas, investigar incêndios a ônibus na capital e contra fraudes em documentos. Contudo, para o delegado, a operação mais difícil se deu para investigar e prender 14 policiais suspeitos de participarem de uma organização criminosa.

Até o momento, o Greco, coordenado pelo delegado Tales Gomes, já efetuou 99 prisões somente este ano, decorrente de prisões em flagrante ou mandado de prisão a partir de investigações do grupo especializado.

Nathalia Amaral