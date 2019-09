Um acidente grave envolvendo um caminhão deixou cinco pessoas mortas no município de Coronel Dias, na BR-020, no Sul do Piauí, nesta terça-feira (10). Os mortos eram todos ocupantes do veículo, que transportava pedras de uso na construção civil.

No momento do acidente, o caminhão transportava três passageiros na caçamba do veículo, junto com a carga, e outros dois na cabine, incluindo o condutor.



Caminhão carregado de pedras tomba e deixa cinco mortos no Piauí. (Foto: Divulgação/PRF)



"Três passageiros eram transportados na caçamba e isso é proibido por lei. Estamos ainda fazendo os levantamentos pra verificar o que teria causado a saída de pista com tombamento, possivelmente ou perda de controle pelo fato do condutor não conhecer a região ou defeito mecânico", afirma o inspetor Alexsandro Lima, da PRF.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ao chegar no local os policiais detectaram que o caminhão tipo caçamba perdeu o controle ao subir a serra, saiu da pista de rolamento tombando em seguida. O veículo havia saído da cidade de São Raimundo Nonato e tinha como destino o município de São João do Piauí.



Até o momento a identidade das vítimas não foram divulgadas. A PRF ainda está levantando informações para definir as causas do acidente.

Nathalia Amaral