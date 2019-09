Irmãos piauienses morrem em acidente em rodovia da Bahia

Veículo caiu em uma ribanceira. (Foto: Reprodução/Portal Corrente)

Segundo informações de um site de notícias da região de Corrente, o dentista conduzia um veículo Prisma, próximo à ponte do Rio Branco, quando foi atingido na traseira por outro carro do modelo Strada. Taciano Ascenso teria, então, perdido o controle do veículo e colidido com um caminhão, que supostamente trafegava na contramão, caindo em uma ribanceira.

O dentista e a esposa (à esquerda) e a irmã (à direita). (Foto: Arquivo Pessoal)

A esposa do dentista Fabiana Louzeiro, também estava no veículo e ficou ferida. Ela foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e conduzida para o Hospital do Oeste, na cidade de Barreiras.

Os condutores do veículo Strada e do caminhão não sofreram ferimentos. A PRF esteve no local colhendo informações sobre o acidente.