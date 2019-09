Médico estava a caminho do trabalho quando sofreu acidente na BR-343

O médico otorrinolaringologista Tovar Vicente Luz, de 36 anos, estava a caminho do trabalho, na cidade de Altos, quando sofreu um acidente grave e veio a óbito na manhã desta terça-feira (10), na BR-343.

Segundo familiares, o médico era natural de Simplício Mendes e prestava atendimento médico em diversos municípios, como Parnaíba, Altos e Valença. Tovar Luz é lembrado pelos familiares como um jovem estudioso e dedicado à profissão, tendo sido aprovado em primeiro lugar no vestibular de Medicina da Universidade Estadual do Piauí.

Médico Tovar Luz faleceu em acidente na manhã desta terça-feira (10).

"O legado dele é de muita paz, muito amor, muita humanização. Ele era muito humano, a gente recebeu ligações de muitos pacientes que não estavam acreditando", lamentou Amauri Luz, primo da vítima.

O veículo em que o profissional estava colidiu frontalmente com um caminhão de carga nas proximidades do condomínio Fazenda Real, na saída norte de Teresina.

O impacto da batida foi tão forte que o carro modelo Honda Civic do médico ficou totalmente destruído e o caminhão chegou a tombar na pista. O motorista do veículo de carga saiu ileso e encontra-se tutelado em uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF).



"Ali é um local onde os veículos desenvolvem altas velocidades, é onde também tem bastante ultrapassagem indevida, apesar de ser um local de faixa contínua. Nesse trecho nós chamamos a atenção dos populares que usam a via, especificamente em frente da Fazenda Real, porque o acostamento é esburacado e não oferece as condições seguras para quem vai fazer uma conversão", destaca Elio Cipriano, inspetor da PRF.

Após perícia no tacógrafo do caminhão, a PRF constatou que o mesmo estava na velocidade permitida para a vida, entre 60 e 80 km/h. O motorista, W. P. M , 42 anos, não quis dar entrevista.



Veículo do médico ficou completamente destruído. (Foto: Maria Clara Estrêla/O Dia)



Em nota, o Conselho Regional de Medicina do Piauí lamentou a morte do médico e se solidarizou com a dor da família e amigos.

Confira a nota na íntegra:

É com pesar e consternação que os conselheiros deste CRM-PI informam a morte do médico Tovar Vicente da Luz, de 36 anos, em acidente automobilístico grave por volta de 6 horas desta terça-feira (10), na BR-343, na saída de Teresina. O médico otorrinolaringologista, natural do município de Simplício Mendes, deixa família e amigos queridos. Neste momento de dor, todos do CRM-PI enviam votos de estima e apreço à família enlutada.

Nathalia Amaral e Maria Clara Estrêla