Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta terça-feira

Segundo corpo decapitado é identificado pelo IML em Parnaíba



O Instituto Médico Legal (IML) conseguiu identificar o outro corpo que foi encontrado decapitado na última quinta-feira (1º), em Parnaíba. Trata-se de David Soares Maciel, 29 anos. A informação foi confirmada pelo perito criminal Brandão.

A outra vítima, Paulo Henrique Caldas Lima, de 48 anos, já havia sido identificada desde o domingo.

A Polícia Militar de Parnaíba foi acionada na última quinta-feira (1º) para atender a uma ocorrência numa casa no bairro Piauí, após denúncias de populares, que teriam ouvidos gritos de socorro durante a madrugada. Após busca no local, os policiais encontraram dois corpos decapitados e enterrados no quintal da residência, que seria ponto de venda e consumo de entorpecentes.





Inthegra: redução das linhas afetará universitários da zona Sul



O prefeito Firmino Filho lançou, nesta terça-feira (06), o novo sistema de integração de transporte urbano de Teresina, o Inthegra, que passa a funcionar diariamente na zona Sul a partir do dia 17.

Com o novo sistema, algumas linhas serão atingidas e deixarão de existir. É o caso das linhas Santa Fé, Universidade-Saci e Universidade Circular. Os usuários dessas terão apenas o Rodoviária Circular para o mesmo trajeto. A mudança tem gerado queixas da população, principalmente dos universitários, que convivem diariamente com ônibus lotados.





João Henrique recebe convite de Temer e desiste de campanha no PI



O presidente do Conselho Nacional do Sesi e ex-ministro João Henrique Sousa (MDB) suspendeu a caravana pelo interior do Piauí e não será mais candidato ao governo.

A decisão, segundo ele, foi motivada por um convite de Michel Temer (MDB) para coordenar, em nível nacional, uma possível campanha à reeleição do presidente. “Houve essa conversa, essa possibilidade de o presidente vir a ser candidato. Ele conversou comigo e disse que se viesse a ser candidato ou estivesse apoiando outro, gostaria de me ter no núcleo da campanha a nível de Brasília”, afirmou João Henrique.