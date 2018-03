Inthegra: redução das linhas afetará universitários da zona Sul

O prefeito Firmino Filho lançou, nesta terça-feira (06), o novo sistema de integração de transporte urbano de Teresina, o Inthegra, que passa a funcionar diariamente na zona Sul a partir do dia 17.



Com o novo sistema, algumas linhas serão atingidas e deixarão de existir. É o caso das linhas Santa Fé, Universidade-Saci e Universidade Circular. Os usuários dessas terão apenas o Rodoviária Circular para o mesmo trajeto. A mudança tem gerado queixas da população, principalmente dos universitários, que convivem diariamente com ônibus lotados.



Prefeito Firmino Filho lança o Inthegra (Foto: Moura Alves/ODIA)

O diretor administrativo do Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina (SETUT), Marcelino Lopes, defende que as mudanças são para a melhor. “Com a integração funcionando 100%, não terá o problema de o usuário ficar desassistido”, garantiu.

O vereador Enzo Samuel (PC do B) declarou que tomou conhecimento do problema recentemente, e enfatizou que os problemas relacionados a essas linhas são antigos. “Irei conversar com o superintendente da Strans para saber como podemos mudar essa realidade, porque não é justo. Se o sistema irá tornar mais eficiente, deve também se tornar para os estudantes da Universidade Federal do Piauí (UFPI)”, disse.

Carlos Daniel, superintendente da Strans, garantiu que o órgão fiscaliza diariamente o funcionamento das linhas de ônibus da cidade, e que a exigência é para que as empresas coloquem veículos novos. Ele assegurou também que nenhuma linha será extinta. “O que estamos fazendo é uma adequação. Com o novo sistema do Inthegra não existirá mais linhas do bairro até o centro. Se houver alguma extinção de linha a punição será imediata”, concluiu.

Ônibus e estações

O diretor administrativo do Setut, Marcelino Lopes, explicou que a frota que irá circular nos corredores exclusivos, vindo dos terminais de integração para o centro da cidade, será toda com veículos maiores e com cinco portas, e os que farão o trajeto nos bairros têm no máximo dois anos de uso.



Marcelino Alves, diretor administrativo do Setut (Foto: Moura Alves/ODIA)

“Acredito que já temos de 60 a 70% dos ônibus que vão rodar nas linhas troncais com ar-condicionado. Haverá uma disponibilização maior de ônibus do bairro para os terminais de integração, então as viagens serão mais curtas. E no terminal não precisará mais esperar, pois qualquer um irá para o centro”, explicou o diretor.

Antes de ser implementado efetivamente, o Inthegra passou por testes nas zonas Sul e Sudeste da capital durante feriados e finais de semana. Muitos usuários criticam o novo modelo que passará a vigorar no próximo dia 17, nos terminais de interação do Bela Vista e Parque Piauí.

As reclamações tratam, basicamente, do tempo de espera para os ônibus que levam os passageiros dos terminais para o bairro, que durante o período experimental não agradou a todos.

Nayara FelizardoBreno Cavalcante