Segundo corpo decapitado é identificado pelo IML em Parnaíba

O Instituto Médico Legal (IML) conseguiu identificar o outro corpo que foi encontrado decapitado na última quinta-feira (1º), em Parnaíba. Trata-se de David Soares Maciel, 29 anos. A informação foi confirmada pelo perito criminal Brandão.

A outra vítima, Paulo Henrique Caldas Lima, de 48 anos, já havia sido identificada desde o domingo.

A Polícia Militar de Parnaíba foi acionada na última quinta-feira (1º) para atender a uma ocorrência numa casa no bairro Piauí, após denúncias de populares, que teriam ouvidos gritos de socorro durante a madrugada. Após busca no local, os policiais encontraram dois corpos decapitados e enterrados no quintal da residência, que seria ponto de venda e consumo de entorpecentes.

O delegado Emir Maria, gerente de Policiamento do Interior, levantou duas possibilidades principais para o duplo homicídio: acerto de contas por dívidas com o tráfico ou queima de arquivo.

As investigações estão sendo conduzidas pelo delegado Eduardo Aquino, titular da Delegacia Regional de Parnaíba, mas até o momento não se tem informações sobre suspeitos.

Cícero Portela