João Henrique recebe convite de Temer e desiste de campanha no PI

O presidente do Conselho Nacional do Sesi e ex-ministro João Henrique Sousa (MDB) suspendeu a caravana pelo interior do Piauí e não será mais candidato ao governo.



A decisão, segundo ele, foi motivada por um convite de Michel Temer (MDB) para coordenar, em nível nacional, uma possível campanha à reeleição do presidente. “Houve essa conversa, essa possibilidade de o presidente vir a ser candidato. Ele conversou comigo e disse que se viesse a ser candidato ou estivesse apoiando outro, gostaria de me ter no núcleo da campanha a nível de Brasília”, afirmou João Henrique.





O piauiense acredita que a campanha de Temer é viável, embora o presidente não tenha falado explicitamente que é candidato. “Eu acho que o que ele tem demonstrado, o que ele fez pelo país... eu ouvi os comandantes das indústrias no Brasil dizendo para ele o que era a situação 20 meses atrás e o que é a situação hoje (melhor)”, defende.

Debandada do PMDB

Outro motivo alegado por João Henrique para desistir da candidatura a governador foi a ameaça dos deputados estaduais do MDB de fazerem uma desfiliação em massa. A informação foi repassada para o ex-ministro pelo presidente do partido no Piauí, o deputado federal Marcelo Castro.

Segundo João Henrique, os deputados deixariam o partido pelo compromisso que assumiram com o governador Wellington Dias. O acordo é o MDB formar chapa com o PT, tendo o presidente da Assembleia Legislativa, Themístocles Filho, como vice. “Então resolvi refletir um pouco. Não serei eu a implodir o partido. Se a situação é essa, então que eles prossigam, que façam a coligação, e eu vou ficar aguardando os acontecimentos. Prefiro me afastar para conduzirem essa ida do Themístocles à condição de vice”, afirmou.

O que os emedebistas não poderão esperar é que João Henrique suba no palanque de Wellington Dias. “Eu havia dito, mesmo antes do presidente ter falado comigo, que se eu iria me incorporar na campanha nacional em Brasília. Não tenho como participar desse palanque no Piauí”, disse.

Nayara Felizardo, com informações de Karliete Nunes