Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta segunda-feira

Após 300 assaltos no ano, donos de postos exigem mais segurança



Um posto de combustíveis localizado no cruzamento da Avenida Barão de Castelo Branco com a Rua Odilon Araújo foi assaltado por bandidos fortemente armados, que chegaram ao local durante a madrugada e imobilizaram os frentistas.

Alexandre Valença, presidente do Sindicato dos Donos de Postos de Combustíveis do Piauí, afirma que só este ano já ocorreram mais de 300 assaltos do tipo "boca de bomba", que é aquele em que os bandidos apenas rendem os frentistas e exigem todo o dinheiro que eles têm em mãos. Além disso, foram cerca de 15 invasões a escritórios, quando os criminosos violam os cofres para roubar quantias maiores de dinheiro.







Polícia prende suspeito de envolvimento em chacina e apreende R$ 33 mil



Uma operação da Polícia Civil, deflagrada pela Delegacia de Pio IX em conjunto com a Delegacia de Jaicós, terminou com três pessoas presas e a apreensão de R$ 33 mil que teriam sido roubados do Banco do Brasil e do Banco Bradesco na tarde do último sábado (3).

Durante o cumprimento de mandados de prisão para apreender armas que teriam sido usadas na chacina, a Polícia encontrou o dinheiro com lacres das instituições financeiras levantando a suspeita de que a quantia teria sido roubada. A quantia estava escondida em uma estante em um galpão nos fundos de uma casa localizada na BR-020, zona Rural de Monsenhor Hipólito.





Juiz descarta insanidade mental de ex-PM acusado de matar Camilla



O juiz da 2ª Vara do Tribunal do Jurí, Carlos Hamilton Bezerra Lima, negou nesta segunda-feira (5) o pedido de investigação para comprovar a suposta insanidade mental do ex-capitão da Polícia Militar, Alisson Wattson, acusado de matar a namorada, a estudante de direito Camilla Abreu, em outubro de 2017.

Para o magistrado, não há dúvida a respeito da sanidade mental do acusado e o fato do réu fazer tratamento com psiquiatra e tomar remédios controlados "não significa dúvida razoável de que ao tempo da ação [do assassinato de Camilla] o mesmo se afigurava destituída da capacidade de compreender o caráter do ato ilícito do fato".

Na decisão, o juiz explica ainda que o pedido da defesa de incidente de insanidade mental por si só não obriga o juiz a autorizar a investigação. Com a sentença, o juiz descarta a possibilidade da defesa alegar que o crime foi cometido em decorrência de insanidade mental, o que poderia trazer benefícios ao acusado, e atesta que o réu possuía perfeitas faculdades mentais quando cometeu o crime.