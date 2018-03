Posto é assaltado e empresários do setor pedem ajuda a Fábio Abreu

Um posto de combustíveis localizado no cruzamento da Avenida Barão de Castelo Branco com a Rua Odilon Araújo foi assaltado por bandidos fortemente armados, que chegaram ao local durante a madrugada e imobilizaram os frentistas.

Criminosos agiram durante a madrugada, quando o movimento no posto é menor (Imagem: Reprodução Google Maps)

A ação ocorreu durante a madrugada, mas a Polícia Militar não soube confirmar se na sexta-feira ou no sábado.

Segundo testemunhas, a quadrilha chegou ao posto de combustíveis por volta das 2h45. Após render os funcionários, eles arrombaram o cofre do estabelecimento e levaram todo o valor que estava guardado.

Seriam entre seis e sete homens armados, que teriam utilizado dois carros para cometer o assalto.

Inicialmente, foi informado á PM que foram levados R$ 10 mil, mas, posteriormente, o dono do posto disse à imprensa que os assaltantes roubaram cerca de R$ 50 mil.

Segundo o empresário, este foi o segundo assalto ao seu estabelecimento em menos de um mês, e o prejuízo já chega a R$ 120 mil, porque, além de levar o dinheiro dos cofres, os assaltantes também destroem os computadores e câmeras usados no monitoramento do local, no intuito de apagar qualquer registro por meio do qual possam ser identificados.

Donos de postos fazem apelo a Fábio Abreu

Vários donos de postos de combustíveis de Teresina fizeram um apelo ao secretário de Segurança Pública Fábio Abreu na tarde desta segunda-feira, durante reunião com o gestor.

Eles pediram que os integrantes das quadrilhas especializadas em assaltos aos seus estabelecimentos sejam identificados e presos o quanto antes.

Em menos de um mês o posto situado no cruzamento da Avenida Barão de Castelo Branco com a , foi alvo de dois assaltos.

Fábio Abreu pediu que os donos de postos providenciassem as imagens registradas pelas câmeras de vigilância dos estabelecimentos dos últimos três meses, para facilitar a identificação das quadrilhas.

A Polícia quer saber, por exemplo, se apenas um grupo criminoso realiza os assaltos a todos os postos da cidade, ou se os crimes são praticados por duas ou mais quadrilhas. O que se sabe até o momento é que o modus operandi é semelhante em quase todos os assaltos.

Alexandre Valença, presidente do Sindicato dos Donos de Postos de Combustíveis do Piauí, afirma que só este ano já ocorreram mais de 300 assaltos do tipo "boca de bomba", que é aquele em que os bandidos apenas rendem os frentistas e exigem todo o dinheiro que eles têm em mãos. Além disso, foram cerca de 15 invasões a escritórios, quando os criminosos violam os cofres para roubar quantias maiores de dinheiro.

Durante a reunião com os donos de postos, o secretário Fábio Abreu disse que vai designar o delegado Laércio Evangelista, do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco), para tratar especificamente dos assaltos aos postos de Teresina.

"Só na última semana ocorreu praticamente um assalto por dia aqui em Teresina. A gente não sabe se essas quadrilhas são daqui ou são de fora. Mas nós já percebemos que muitos deles têm sotaques típicos de estados do Nordeste, como Pernambuco. E eles parecem ser profissionais. Abrem um cofre como se estivessem abrindo uma lata de cerveja", afirmou Alexandre Valença.

Cícero Portela