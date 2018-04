Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta segunda-feira (30/04)

Homem é preso suspeito de torturar e matar a esposa em Teresina



Um homem identificado como Izaquiel Fernando de Sousa, 22 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (30), suspeito de torturar e matar a esposa na madrugada do último sábado (28). Segundo a Secretaria Estadual de Segurança (SSP/PI), a vítima foi torturada na casa onde residia com o suspeito no bairro Alto da Ressurreição.



Contribuintes tem até hoje para declarar Imposto de Renda

Encerra hoje (30) o prazo para declarar o Imposto de Renda Pessoa Física referente ao exercício de 2018, ano calendário 2017. Este ano, a Receita Federal espera receber 230 mil declarações no Piauí e, até o momento, foram entregues 171.083 declarações. Quem não declarar até às 23h59 desta segunda-feira estará sujeito à multa de, no mínimo, R$165,74.



Policial civil sofre emboscada, é esfaqueado e tem a arma roubada em Teresina



A polícia prendeu um dos suspeitos de envolvimento no ataque ao agente Cláudio Melo, do 21º DP. Trata-se de José do Egito Santana de Araújo, que foi encaminhado para a Central de Flagrantes onde passará por audiência de custódia. De acordo com o delegado Mauro Miranda, o caso se configura como tentativa de latrocínio, ou seja, de roubo seguido de morte. Além de José e um segundo comparsa, uma terceira pessoa está sendo investigada por participação no crime. Segundo a polícia, ela seria uma mulher que ainda não foi identificada



Preso por assalto a bancos no Piauí é irmão de delegado do Ceará



O integrante da quadrilha especializada em ataques a banco preso no Piauí neste domingo (29) é irmão de um delegado da Polícia Civil do Ceará, foi o que informou o coronel Márcio Oliveira, comandante de Operações Especiais da Polícia Militar do Piauí. Identificado como Francisco Graciano de Lima, ele é natural do município cearense de Pedra Branca e foi preso nas proximidades de Muriti dos Montes, no Meio Morte do Piauí.



Polícia prende homem suspeito de estuprar a enteada de 15 anos



A Polícia Militar do município de Arraial do Piauí, localizado a 202,7 km de Teresina, prendeu na noite de ontem, 29, um homem suspeito de estuprar a própria enteada de 15 anos. O suspeito teria abusado sexualmente da enteada no mesmo dia e a vítima decidiu contar o caso para a mãe, que procurou a Polícia para denunciar o crime.



