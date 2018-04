Policial civil é esfaqueado e tem a arma roubada na Vila Jerusalém

Um agente da Polícia Civil lotado no 21º Distrito Policial de Teresina foi esfaqueado durante um um ataque ocorrido na tarde deste domingo (29) na Vila Jerusalém, zona Sul da Capital. Identificado como Cláudio Marcelo Melo do Nascimento, ele teve sua arma roubada e foi levado ferido às pressas para HUT.



O caso está sob investigação do 21º DP, em inquérito aberto pelo delegado Mauro Miranda, que se encontra na manhã de hoje no HUT para colher o relato do agente Cláudio e tentar entendeu o que aconteceu. “Sabemos que teve uma arma, propriedade da Secretaria de Segurança, que foi roubada, e sabemos que nosso colega foi lesionado, mas ainda não temos ao certo se era para ser um assalto ou se havia outra intenção por parte dos criminosos. Isso vai ser esclarecido quando ele nos disser tudo que aconteceu”, explica o delegado.

Até o momento, a polícia não tem informações sobre os suspeitos e o caso gera inseguranças para os profissionais da Segurança Pública do Estado. Esta já é a segunda vez que um policial é vítima da ação de criminosos em Teresina e o intervalo entre uma ação e outra foi de apenas 24 horas.

Na tarde do sábado (28), um cabo do Batalhão de Guarda do Tribunal de Justiça do Piauí, Otaniel Vaz da Costa, foi alvejado com dois disparos de arma de fogo quando ia pegar o almoço em sua residência próximo ao Parque Mão Santa. Os suspeitos da ação foram presos horas depois e entre eles havia um menor que foi apreendido.

Maria Clara Estrêla