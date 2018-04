Homem é preso suspeito de torturar e matar a esposa em Teresina

Um homem identificado como Izaquiel Fernando de Sousa, 22 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (30), suspeito de torturar e matar a esposa na madrugada do último sábado (28). Segundo a Secretaria Estadual de Segurança (SSP/PI), a vítima foi torturada na casa onde residia com o suspeito no bairro Alto da Ressurreição.



Aline Silva Ramos Pedreira, 34 anos, mantinha um relacionamento com o acusado e foi torturada e levada ao hospital do bairro Dirceu Arcoverde pelo suspeito, que fugiu em seguida. Izaquiel estava com prisão preventiva decretada, e foi localizado pela Força Tarefa no bairro Lourival Parente.

De acordo com a SSP, Izaquiel estava a caminho do bairro Torquato Neto, na zona Sul de Teresina, tentando escapar das diligências da Polícia.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes de Gênero de Teresina e deverá responder pelo crime de feminicídio.

Nathalia Amaral