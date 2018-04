Polícia prende homem suspeito de estuprar a enteada de 15 anos

A Polícia Militar do município de Arraial do Piauí, localizado a 202,7 km de Teresina, prendeu na noite de ontem, 29, um homem suspeito de estuprar a própria enteada de 15 anos. O suspeito teria abusado sexualmente da enteada no mesmo dia e a vítima decidiu contar o caso para a mãe, que procurou a Polícia para denunciar o crime.

O padrasto foi identificado como sendo Gonçalo da Silva, conhecido como Gonçalo dos Côcos. Segundo a PM, em depoimento, a jovem relatou vinha sofrendo abusos do padrasto há algum tempo, e na tarde de ontem, após ser estuprada novamente, decidiu relatar o caso para a mãe.

O suspeito foi encontrado na localidade Cocô, na zona rural do município, e conduzido à Central de Flagrantes de Floriano, onde deverá ser indiciado pelo crime de estupro de vulnerável. A pena para o crime é de reclusão, podendo variar de 8 a 15 anos.

Nathalia Amaral