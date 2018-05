Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta quinta-feira

Escolas particulares informam suspeitas de alunos com a gripe H1N1



Pelo menos três escolas particulares de Teresina divulgaram circulares para informar que estudantes apresentaram sintomas da gripe A H1N1 nos últimos dias.

Nos informativos, as escolas reforçam os cuidados que devem ser tomados para evitar a propagação da doença, e fazem um apelo aos pais dos alunos, para que evitem levar seus filhos para as aulas em caso de suspeita ou confirmação da presença do vírus.

As escolas também informam que estão tomando as providências necessárias no sentido de evitar que mais estudantes sejam contaminados.





Após três meses, processo de expulsão de Allisson Wattson chega ao Karnak



A família da estudante de Direito Camila Abreu tem usado as redes sociais para cobrar celeridade no processo de expulsão do capitão da Polícia Militar Allisson Wattsson da Silva Nascimento. Três meses após a decisão pela expulsão do militar da Corporação ter sido tornada pública pela assessoria da PM, o capitão ainda não foi excluído dos quadros da corporação.

De acordo com a advogada da família, Ravenna Castro, o pai de Camila, Jean Carlos Abreu, teme que o PM seja colocado na reserva remunerada da Polícia Militar e continue a usufruir dos benefícios de ser um oficial da corporação.





Juiz decreta prisão de acusada de matar cabo do Bope por praticar assalto



O juiz da 1ª Vara do Tribunal Popular do Júri, Antônio Reis Nollêto, decretou no último dia 26 de abril a prisão preventiva de uma das acusadas de participar da morte do cabo do Bope Claudemir dos Santos. Thaís Monait Neris de Oliveira havia sido presa em flagrante no dia 03 de abril deste ano, por suspeita de participar de um assalto a um salão de beleza.

Na ocasião, a acusada teve o cabelo cortado, as sobrancelhas raspadas e foi agredida por populares que presenciaram o crime. De acordo com o relato de testemunhas, Thaís havia entrado no salão de beleza acompanha de um comparsa com o pretexto de fazer o cabelo e a sobrancelha, quando anunciou o assalto. O fato aconteceu no bairro Planalto Ininga, na zona Leste de Teresina.