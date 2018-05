O juiz da 1ª Vara do Tribunal Popular do Júri, Antônio Reis Nollêto, decretou no último dia 26 de abril a prisão preventiva de uma das acusadas de participar da morte do cabo do Bope Claudemir dos Santos. Thaís Monait Neris de Oliveira havia sido presa em flagrante no dia 03 de abril deste ano, por suspeita de participar de um assalto a um salão de beleza.



Na ocasião, a acusada teve o cabelo cortado, as sobrancelhas raspadas e foi agredida por populares que presenciaram o crime. De acordo com o relato de testemunhas, Thaís havia entrado no salão de beleza acompanha de um comparsa com o pretexto de fazer o cabelo e a sobrancelha, quando anunciou o assalto. O fato aconteceu no bairro Planalto Ininga, na zona Leste de Teresina.

Juiz decreta prisão de acusada de matar cabo do Bope por praticar assalto. (Foto: Divulgação/PM)



Com o crime, a acusada descumpriu uma das medidas cautelares impostas pela Justiça ao ter a liberdade provisória concedida, que diz respeito ao não envolvimento da ré em nenhum outro delito. Thaís Monait foi indiciada no artigo 157, crime de assalto a mão armada, e deve permanecer em regime fechado à disposição da Justiça.

A acusada é investigada pelo homicídio do cabo do Bope Claudemir dos Santos, ocorrido em dezembro de 2016. De acordo com a Polícia, Thaís era uma das “olheiras” da quadrilha e teria ficado responsável por repassar informações sobre o policial e indicar o momento exato em que os comparsas deveriam efetuar os disparos. A ré é investigada pelos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa e havia sido posta em liberdade em janeiro deste ano.

Nathalia Amaral