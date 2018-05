Escolas particulares informam suspeitas de alunos com a gripe H1N1

Pelo menos três escolas particulares de Teresina divulgaram circulares para informar que estudantes apresentaram sintomas da gripe A H1N1 nos últimos dias.

Nos informativos, as escolas reforçam os cuidados que devem ser tomados para evitar a propagação da doença, e fazem um apelo aos pais dos alunos, para que evitem levar seus filhos para as aulas em caso de suspeita ou confirmação da presença do vírus.



As escolas também informam que estão tomando as providências necessárias no sentido de evitar que mais estudantes sejam contaminados.

Na última quarta-feira (2) a Fundação Municipal de Saúde (FMS) informou que está iniciando nesta semana a vacinação contra a gripe para pessoas acamadas, que fazem parte do público-alvo mas não podem se deslocar até a sala de vacina mais próxima.

Os responsáveis devem entrar em contato pelo telefone (86) 3215 7736, para que o paciente receba sua dose em casa.

No momento da ligação, que pode ser feita entre as 8 e as 13 horas, a pessoa deve informar seu endereço, ponto de referência, telefone para contato e também agendar o dia e horário para receber a equipe de imunização. “Para quem possui cuidadores, eles também serão vacinados”, diz a diretora de Vigilância em Saúde da FMS, Amariles Borba.

A vacinação segue até o dia 1º de junho em 100 salas de vacina por todo o município, com dia D de mobilização em 12 de maio.

A vacina protege contra os vírus influenza tipo B, A H1N1 e A H3N2. “Estes são os três tipos notificados no Brasil em 2017, em levantamento feito todos os anos”, comenta Amariles Borba.

A vacina reduz as complicações, as internações e a mortalidade decorrente das infecções por estes vírus.

Fazem parte dos grupos prioritários os indivíduos com 60 anos ou mais de idade, as crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade, as gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), os trabalhadores da saúde, os professores das escolas públicas e privadas, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições especiais, a população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional.

Professores podem se dirigir à sala de vacina mais próxima apresentando um contracheque para receber sua dose. Portadores de doenças crônicas e outras condições clínicas especiais deverão levar a prescrição médica, datada de 2018, especificando o motivo da indicação da vacina, que deverá ser apresentada no ato da vacinação. Pacientes que já fazem parte de algum programa de controle das doenças crônicas do SUS devem se dirigir às unidades que estão cadastradas para receber a vacina, ou buscar a prescrição com antecedência e se dirigir a qualquer sala de vacinação.

A influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório. A transmissão ocorre por meio de secreções das vias respiratórias da pessoa contaminada - ao falar, tossir e espirrar -, ou pelas mãos, que após contato com superfícies recém-contaminadas por secreções respiratórias pode levar o agente infeccioso direto a boca, olhos ou nariz.

“Além da vacina, a principal forma de prevenção é lavar as mãos até os cotovelos com água e sabão”, explica Amariles Borba.

Outras medidas são cuidados simples como: cobrir o nariz e a boca ao tossir e espirrar; evitar tocar o rosto e não compartilhar objetos de uso pessoal.

Cícero Portela