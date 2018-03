Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta quinta-feira (01/03)

Corpos decapitados são achados enterrados em casa abandonada em Parnaíba



Equipes da Polícia Militar de Parnaíba foram acionadas por populares, por volta do meio dia de hoje (1º), para atender uma ocorrência no bairro Piauí, no município de Parnaíba, localizado a cerca de 335 km de Teresina. Ao chegarem ao local, a PM encontrou dois corpos decapitados enterrados no terreno de uma casa abandonada. Um dos corpos decapitados estava com os pés e mãos amarrados e o outro havia sido cortado ao meio.



Leia mais



Adolescentes são espancados após fazerem arrastão em Esperantina



Um arrastão praticado por dois adolescentes na localidade Amargosa, em Esperantina, terminou com o espancamento de deles e a morte de uma senhora de 56 anos. Maria de Fátima Oliveira morreu após sofrer uma para cardíaca, depois que dois assaltantes invadiram sua residência para tentar fugir da população, que ameaçava linchá-los após uma tentativa de roubo frustrada.



Leia mais



Marinha emite alerta: ondas no litoral podem chegar a quase 4m



A previsão climática para os próximos dias no litoral piauienses aponta para a formação de ondas, que podem chegar a quase quatro metros de altura. A Marinha do Brasil emitiu um alerta reiterando a necessidade de precaução de banhistas e navegantes.



Leia mais



Exército vê “excesso de compreensão com direitos” no Brasil



“Existe, hoje, no Brasil, uma excessiva compreensão com direitos”, afirmou oficialmente o Exército Brasileiro ao responder uma série de perguntas enviadas pela nossa reportagem ao Centro de Comunicação da instituição. Os questionamentos –publicados na íntegra pelo The Intercept Brasil – são parte de uma apuração sobre a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, que é comandada por militares e com prazo mínimo até o final deste ano.



Leia mais



Após acostamento desabar, pedras dão sustentação ao asfalto da BR-343



Um dia após o acostamento da BR-343 desabar no trecho entre Teresina e Altos, o trânsito ainda flui lentamente na rodovia. O asfalto cedeu após as fortes chuvas que caíram sobre a Capital nas últimas 24 horas. O sistema de drenagem da pista não suportou o volume de água e sem ter para onde escoar, ela acabou infiltrando, resultando no afundamento da estrutura.



Leia mais