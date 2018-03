Corpos decapitados são achados enterrados em casa abandonada em Parnaíba

Equipes da Polícia Militar de Parnaíba foram acionadas por populares, por volta do meio dia de hoje (1º), para atender uma ocorrência no bairro Piauí, no município de Parnaíba, localizado a cerca de 335 km de Teresina. Ao chegarem ao local, a PM encontrou dois corpos decapitados enterrados no terreno de uma casa abandonada. Um dos corpos decapitados estava com os pés e mãos amarrados e o outro havia sido cortado ao meio.



Polícia encontra dois corpos decapitados enterrados em Parnaíba. (Foto: Reprodução/Folha de Parnaíba)



De acordo com o comandante da Polícia Militar de Parnaíba, o tenente-coronel Antônio Pacífico, populares teriam ouvido gritos e pedidos de socorro durante a madrugada de hoje e só pela manhã comunicaram a PM. Ao chegarem ao local, os policiais militares encontraram um dos quartos da casa com manchas de sangue por todo o chão. No terraço da residência, os policiais perceberam que a terra estava mexida e decidiram averiguar o local.

Ao escavarem o solo, os policiais encontraram roupas e objetos pessoais, além de uma foice. Com a descoberta, o corpo de Bombeiros foi acionado pela PM e continuou as buscas. No mesmo buraco foram encontrados dois corpos do sexo masculino que ainda não foram identificados pela Polícia.





“Como os vizinhos relataram que ouviram os gritos durante a madrugada e o estado do corpo é recente, acreditamos que as vítimas tenham morrido entre ontem e hoje”, conta o comandante da PM. A casa onde os corpos foram encontrados está abandonada e não possui nenhum morador.

Segundo o delegado Emir Maia, gerente do policiamento do interior, a suspeita é de que o crime tenha sido motivo por queima de arquivo relacionada ao tráfico de drogas.

O Instituto de Medicina Legal esteve no local para recolher os corpos das vítimas. A Delegacia de Homicídio de Parnaíba foi acionada e iniciou as investigações para tentar chegar aos suspeitos de terem cometido os crimes. Até o momento não há nenhuma informação sobre a identidades dos envolvidos.

Nathalia Amaral