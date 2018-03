Adolescentes são espancados após fazerem arrastão em Esperantina

Um arrastão praticado por dois adolescentes na localidade Amargosa, em Esperantina, terminou com o espancamento de deles e a morte de uma senhora de 56 anos. Maria de Fátima Oliveira morreu após sofrer uma para cardíaca, depois que dois assaltantes invadiram sua residência para tentar fugir da população, que ameaçava linchá-los após uma tentativa de roubo frustrada.



De acordo com a PM, a dupla roubou uma motocicleta na entrada da cidade e o veículo apresentou problemas próximo à localidade Amargosa. Os adolescentes, então, começaram a invadir as residências, fazendo o arrastão. “Eles tentaram roubar um comércio, mas foram impedidos pelo dono do estabelecimento, que travou luta corporal com os dois. A população, quando viu o que estava acontecendo, foi atrás deles para pará-los. Foi o momento em eles começaram a invadir as casas. A confusão se generalizou e na residência da senhora Maria de Fátima, onde ocorreu este episódio que culminou em sua morte”, foi o que informou a assessoria da Polícia Militar.

Quando os policiais chegaram, os adolescentes estavam cercados pela população, que os agredia com socos, pontapés e empurrões. A dupla estava bastante machucada e houve dificuldade para conseguir impedir que os populares continuassem com as agressões físicas. Eles foram encaminhados para a Hospital Estadual Júlio Hartman, sob escolta da PM, e de lá, encaminhados para a Delegacia de Esperantina, onde permanecem recolhidos.

Maria de Fátima ainda chegou a ser socorrida pelos vizinhos, mas veio a óbito cerca de 40 minutos depois de dar entrada no hospital. Seu velório acontece hoje na localidade Amargosa.

Maria Clara Estrêla