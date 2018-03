Marinha emite alerta: ondas no litoral podem chegar a quase 4m

A previsão climática para os próximos dias no litoral piauienses aponta para a formação de ondas, que podem chegar a quase quatro metros de altura. A Marinha do Brasil emitiu um alerta reiterando a necessidade de precaução de banhistas e navegantes.

Na madrugada desta quinta-feira (01), segundo o site “ClimaTempo”, a agitação do mar aumentou e deve se estender até sábado (03). Os registros de ondas mais altas ocorrem no início da manhã, e no final da tarde. A partir de domingo, a ressaca vai perder intensidade gradativamente.

A previsão meteorológica para a cidade de Parnaíba neste final de semana é de Sol. Pancadas de chuva a qualquer hora do dia e da noite. E muitas nuvens de manhã, com temperatura mínima de 23º e máxima de 33º.

As ondulações, chamadas de ‘swell’, são formadas a partir de ciclones em áreas de baixa pressão no Atlântico Norte, próximo da Península Ibérica, mas que acabam refletindo na América do Sul.

Nayara FelizardoGeici Mello