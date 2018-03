Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta quarta-feira (28/02)

Audiência termina com presidente da Eletrobras atingido na cabeça



Em meio a muito tumulto e protestos, o governo federal conseguiu realizar na tarde de hoje (28) audiência pública para apresentar a sociedade o processo de privatização da Eletrobras Piauí. A audiência ocorreu na sede do Sindilojas, no centro de Teresina. Durante os protestos, o presidente da Eletrobras Piauí, Arquelau Amorim, foi atingido na cabeça por objetos jogados por manifestantes. Além dele, servidores também ficaram feridos no tumulto e três chegaram a ser detidos pela Polícia Militar.



Volume de chuvas registrado no Piauí é o maior em nove anos



A incidência de chuvas em todo o Piauí está sendo considerada atípica até mesmo pelos especialistas em previsão do tempo. Em todo o estado, os meses de janeiro e fevereiro registraram um volume de chuvas acima do esperado para esse período. Segundo os meteorologistas, a previsão é de que durante o mês de março hajam novos temporais em toda a região Norte do Estado, incluindo a capital.



Ex-prefeito é condenado a cinco anos de prisão por disparar em via pública

O ex-prefeito de Nossa Senhora dos Remédios e policial civil, Ronaldo Lages, foi condenado, nesta terça-feira (27), a quatro anos em regime fechado e um ano e sete meses de detenção no regime semiaberto por disparar em via pública e resistir à prisão. A decisão é do juiz da Comarca de Porto, Ulysses Gonçalves da Silva Neto.



Nove casas caem no residencial Dilma Rousseff; áreas de risco sobe para 60



A forte chuva, que começou durante a madrugada e seguiu até as 9h desta quarta-feira (28), trouxe prejuízos aos teresinenses. No conjunto residencial Dilma Rousseff, nove casas caíram. Na BR- 343, trecho que liga Teresina a Altos, o acostamento da via desabou e há risco da pista ceder e ser levada pela água. A Polícia Rodoviária Federal interditou a pista. Em toda capital, o número de áreas de risco subiu para 60, segundo a Defesa Civil.



Adão José de Sousa é condenado a 100 anos e 9 meses de prisão



A Justiça condenou Adão José de Sousa a cem anos, nove meses e 18 dias de prisão. Ele foi apontado como o mentor intelectual do estupro coletivo de quatro adolescentes em Castelo do Piau, ocorrido em 2015. Adão vai cumprir a pena em regime fechado e já foi transferido de volta para a Casa de Detenção de Altos, assim que o julgamento encerrou, na madrugada desta quarta-feira (28).



