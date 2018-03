09 casas caem no residencial Dilma Rousseff; áreas de risco sobe para 60

A forte chuva, que começou durante a madrugada e seguiu até as 9h desta quarta-feira (28), trouxe prejuízos aos teresinenses. No conjunto residencial Dilma Rousseff, nove casas caíram. Na BR- 343, trecho que liga Teresina a Altos, o acostamento da via desabou e há risco da pista ceder e ser levada pela água. A Polícia Rodoviária Federal interditou a pista. Em toda capital, o número de áreas de risco subiu para 60, segundo a Defesa Civil.

BR-343, trecho que liga Teresa a Altos, na manhã desta quarta-feira (28). Foto: Reprodução

De acordo com o secretário Carlos Rocha, da SEMTCASPI (Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas) o atendimento as famílias está sendo realizado. “As ocorrências mais graves foram no residencial Dilma Rousseulf e na Cidade Leste. Começamos os atendimentos logo cedo, para encaminhar as famílias”, disse.

Por conta da chuva, a cidade teve vários pontos de alagamentos, tanto na zona urbana, quanto nas estradas que dão acesso à Capital. As famílias prejudicadas pelas chuvas são assistidas pelo programa Cidade Solidária, que pode se estender por até um ano.

Cidade Solidária

O programa consiste em encontrar um lar temporário para as famílias cuja as casas foram condenadas pela Defesa Civil. “A família que “adota” recebe cestas básica e kits de higiene e limpeza. A família que é adotada recebe um auxílio no valor de R$250”, explica Carlos.

Nayara FelizardoGeici Mello