Inscrições para concurso público da Alepi encerram nesta quarta (06)

As inscrições para o concurso público da Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) encerram nesta quarta-feira (06). O concurso prevê o preenchimento de 41 vagas de nível médio e superior, com salários que variam entre R$ 2.030,14 e R$ 4068,39, respectivamente. Clique aqui para fazer a sua inscrição. O concurso será realizado pela Comissão Permanente de Seleção (Copese) da Universidade Federal do Piauí.

Inscrições para concurso público da Alepi encerram hoje (06). (Foto: Arquivo O Dia)



Na semana passada, a Associação Nacional da Advocacia Negra (ANAN) entrou com uma representação junto ao Ministério Público do Piauí pedindo a reformulação do edital do concurso, publicado no mês passado. Segundo a entidade, o certame não destina os 20% das vagas para a população negra, conforme prevê a lei federal 12.990/2014. O concurso será realizado pela Comissão Permanente de Seleção (Copese) da Universidade Federal do Piauí.

Quatro dias antes do lançamento do edital, no dia 20 de setembro, a Coordenadoria Permanente de Seleção (Copese) da Universidade Federal do Piauí (UFPI) havia divulgado mudanças no edital do concurso, após a contestação da União Nacional dos Taquígrafos (Unaqi) e do pedido de impugnação feita pelo público.

A Unaqui questionou a ausência de prova prática para o preenchimento das vagas. Já o publicou pediu a exclusão do tempo de serviço público como prova de título. As contestações foram acatadas e as mudanças foram publicas no edital.

A prova escrita objetiva do concurso está prevista para acontecer no dia 17 de janeiro do próximo ano e o resultado final deve ser divulgado até o dia 17 de março. Os aprovados devem ser empossado até julho de 2020.

Nathalia Amaral