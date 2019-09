UFPI divulga alterações no edital do concurso da Alepi

A Copese (Coordenadoria Permanente de Seleção) publicoualterações no edital do concurso da Assembléia Legislativa do Piauí (Alepi).

As mudanças se deram após contestação da União Nacional dos Taquígrafos (Unaqi) e pedido de impugnação feita pelo público. O edital prevê o preenchimento de 41 vagas para cargos efetivos na Alepi. Confira as alterações feitas no edital clicando AQUI .

No anúncio de retificação, três pontos importantes foram alterados no edital, sendo um deles a inclusão de itens na seção que diz respeito a prova prática para o cargo de assessor técnico legislativo na área de taquigrafia.

A Unaqui questionou a ausência de prova prática para o preenchimento das vagas. E a mudança foi adicionada ao edital. A impugnação de origem do público dizia respeito a inclusão do tempo de serviço público como prova de título. A Procuradoria da Assembleia foi consultada e acatou a contestação.

“Assim a comissão se debruçou novamente e estudou as mudanças pertinentes que foram concluídas e a Copese já fez a divulgação”, explicou Edmar Rodrigues, da Escola do Legislativo e membro da comissão organizadora. As mudanças no edital já foram divulgadas pela UFPI.

Com informações da Ascom/AlepiRodrigo Antunes