Após ser adiado, Alepi lança edital de concurso público

A Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) oficializou, na manhã desta segunda-feira (2), o lançamento do edital do concurso público para contratação de novos servidores da Casa, previsto para acontecer na semana passada. O certame prevê ao todo 41 vagas e será organizado pela Comissão Permanente de Seleção (Copese) da Universidade Federal do Piauí (UFPI).



Foto: Ascom/Alepi

A previsão é que o concurso seja realizado no dia 17 de janeiro do próximo ano e o resultado final divulgado no dia 17 de março. Os aprovados devem ser empossado até julho de 2020. O documento contendo todas regras do concurso estará disponível no site da UFPI.

O presidente da Alepi, deputado Themístocles Filho (MDB), afirmou que o intuito deste certame é qualificar os quadros de servidores do legislativo estadual. “É muito importante para a Assembleia este processo, nossa meta aqui na Casa sempre foi essa de melhorar os serviços oferecidos para a população e o concurso é parte deste processo”, disse.

Entre os cargos disponíveis no edital estão o de consultor legislativo, de nível superior e assessor técnico legislativo, de nível médio, com salário que variam entre R$ 4068,39 e R$ 2.030,14, respectivamente.

Viviane MenegazzoBreno Cavalcante