Homem acusado de estupro de vulnerável é preso em Piripiri

Policiais Rodoviários Federais prenderam, na noite desta quarta-feira (15), um homem de 40 anos que possuía um Mandado de Prisão Preventiva, expedido pela 4º Vara Criminal de Caucaia, município do Ceará. O suspeito é acusado do crime de Estupro de Vulnerável.

Foto: Divulgação/PRF

Durante fiscalização de rotina, os policiais abordaram um ônibus que vinha de Brasília com destino a Piripiri. Na abordagem, foi verificado que o passageiro possuía em seu desfavor um Mandado de Prisão. O homem foi encaminhado à Polícia Civil na cidade de Piripiri, para procedimentos que o caso requer.



Estupro de vulnerável cresce 13% no Piauí, aponta Anuário de Segurança

Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública 2021 nesta quinta-feira (15), o Piauí registrou um aumento de 13,5% nos casos de estupro de vulnerável entre os anos de 2019 (588) para 2020 (669), ou seja, crimes praticados contra menores de 14 anos.



Dos 588 casos de estupro registrados em 2019, 515 foram cometidos contra crianças e adolescentes do sexo feminino. Em 2020, dos 669, 583 eram vítimas mulheres, um aumento de 12,8% entre os anos analisados. Nos dois anos, as tentativas de estupro de vulnerável se mantiveram, com 47 registros feitos em delegacias especializadas.



Em apenas uma semana, dois casos de violência contra mulheres vieram à tona na imprensa piauiense, sendo dois deles envolvendo menores. O primeiro ocorreu em Elesbão Veloso, onde o pai foi preso acusado de estuprar as duas filhas, de 11 e 16 anos.



O segundo caso denunciado no dia 12, no qual uma criança de 07 anos foi abusada sexualmente pelo padrasto. A mãe da criança presenciou o crime.

A Lei Federal 12.015/2009 altera a conceituação de “estupro”, passando a incluir, além da conjunção carnal, os “atos libidinosos” e “atentados violentos ao pudor”. É considerado estupro de vulnerável o crime praticado contra menores de 14 anos. Este tipo de penalidade é descrito no artigo 217-A, criado pela Lei 12.015/2009.



Compartilhar no

Isabela Lopes

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!