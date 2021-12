Governador escolhe José Wilson como novo desembargador do TJPI

O governador Wellington Dias anunciou a escolha do novo desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí nesta terça-feira (14), durante solenidade de lançamento da tabela de pagamento do próximo ano. Dentre os três nomes da lista, José Wilson de Araújo foi o escolhido.

Durante a solenidade, Wellington Dias saudou todos os advogados que participaram do processo, destacando que diversas pessoas se inscreveram e que essa escolha não foi nada fácil.



“Quero saudar de um lado os advogados do Piauí que participaram do processo democratico. Ontem o Tribunal de Justiça apresentou uma lista tríplice com muita qualidade. Já conhecia a capacidade técnica e a história belíssima de cada um deles na advocacia e no mundo jurídico”, salienta.



José Wilson agora ocupa o cargo de desembargador no lugar de Luiz Gonzaga Brandão de Carvalho, que se aposentou no último mês de outubro.



Como se deu a eleição



No dia 06 de novembro, os advogados piauienses elegeram 12 nomes para compor a lista dos indicados para o preenchimento da vaga de Desembargador pelo Quinto Constitucional do Tribunal de Justiça do Piauí (TJPI). Nesta etapa, foram escolhidos para disputar a vaga os advogados José Wilson, Alessandro Lopes, Agrimar Rodrigues, Campelo Filho, Juliano Leonel, Fábio Viana, Hildeth Evangelista, José Gonzaga Carneiro, Cláudia Paranaguá, Reginaldo Miranda, Maria do Amparo e Alexandre Pacheco.

Dos 12 advogados mais votados, o Conselho Pleno da OAB-PI escolheu os nomes que compuseram a Lista Sêxtupla. Na sessão ocorrida em 25 de novembro, foram escolhidos para a Lista Sêxtupla: Alessandro Lopes, Agrimar Rodrigues, José Wilson, Campelo Filho, Hildeth Evangelista e Reginaldo Miranda.

