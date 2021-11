Comissão Eleitoral divulga classificação de candidatos à vaga de Desembargador(a) do TJ-PI

Nesta terça-feira (09), a OAB Piauí, por meio da Comissão Eleitoral do Quinto Constitucional, torna público o Edital nº 04/2021 de classificação dos 12 candidatos a ocupar o cargo de Desembargador(a) do Tribunal de Justiça do Piauí, com a divulgação da quantidade de votos recebidos pelos concorrentes, em ordem decrescente.

O resultado representa a escolha que os Advogados e Advogadas piauienses fizeram, por meio de urnas eletrônicas, para o novo representante da classe no TJ-PI, no último sábado (06).

Os selecionados foram: 1º José Wilson Ferreira de Araújo Júnior – 2.130 votos; 2º Alessandro dos Santos Lopes – 1.792 votos; Agrimar Rodrigues de Araújo – 1.687 votos; 4º Francisco Soares Campelo Filho – 1.643 votos; 5º Juliano de Oliveira Leonel – 1.536 votos; 6º Fábio Leal da Silva Viana – 1.533 votos; 7º Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes – 1.257 votos; 8º José Gonzaga Carneiro – 1.233 votos; 9º Cláudia Paranaguá de Carvalho Drumond – 1.090 votos; 10º Reginaldo Miranda Da Silva- – 987 votos; 11º Maria do Amparo Rodrigues Lima – 872 votos; e 12º Alexandre Pacheco Lopes Filho – 710 votos.

O processo de elaboração da lista sêxtupla do Quinto Constitucional será realizado no dia 25 de novembro, a partir das 15h, durante Sessão Ordinária do Conselho Pleno, na sede da Seccional.

Depois da Sessão, o resultado dos seis candidatos mais votados pelos Conselheiros(as) será encaminhado ao Tribunal de Justiça do Piauí, para que os(as) Desembargadores(as) escolham três Advogados (as) para concorrer à vaga, que tem a decisão final de Wellington Dias, Governador do Estado.

Acesse aqui o Edital

