Tabela de pagamento dos servidores do Piauí para 2022 é divulgada; veja as datas

O pagamento dos servidores estaduais será pago dentro do próprio mês a partir de 2022, anunciou o Governo do Piauí durante solenidade de lançamento da tabela de pagamento do próximo ano realizada nesta terça-feira (14) no Palácio de Karnak. O calendário seguirá a mesma medida que vigorou em 2021 com a manutenção de duas faixas salariais.

Para os servidores que recebem até R$ 2 mil, a previsão é que o salário seja pago no dia 25 de cada mês. Os servidores que ganham acima de R$ 2 mil, por sua vez, deverão receber salário entre os dias 28 e 31, de acordo com o calendário do mês. A tabela estabelece ainda que a primeira parcela do 13º salário será paga no mês do aniversário, enquanto a segunda parcela será creditada no dia 19 de dezembro.

“Com esse controle podemos garantir um calendário anual de pagamento e uma capacidade de investimentos próxima de 10%. Sendo assim, é com muita alegria que anunciamos que em 2022 vamos ter as condições de ter um pagamento dentro do mês em todos os meses. É uma medida muito importante para a economia", afirmou o governador Wellington Dias.

O secretário de Fazenda do Piauí, Rafael Fonteles, lembrou que durante esse ano o governo conseguiu em alguns meses o governo conseguiu antecipar o pagamento da folha. Ele explicou que a medida anunciada para o próximo é resultado do equilíbrio financeiro.

“Após conseguirmos pagar os servidores até o 5º dia útil em 2021, estamos mais uma vez encurtando a tabela e, graças a equilíbrio financeiro do estado, pela primeira vez vamos pagar todos os servidores dentro do mês por todo o ano”, afirmou o secretário ao apontar a movimentação econômica que o pagamento proporciona no estado.

Com informações do Governo do Estado