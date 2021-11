Quinto Constitucional: OAB Piauí entrega ao TJ-PI Lista Sêxtupla

Nesta sexta-feira (26), o Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, entregou a Lista Sêxtupla para a vaga de Desembargador(a) pelo Quinto Constitucional ao Presidente do Tribunal de Justiça (TJ-PI), Desembargador José Ribamar Oliveira. Agora, o TJ-PI deverá formar uma Lista Tríplice a partir dos seis mais votados, em sessão a ser realizada no dia 13 de dezembro.

Acompanhado dos candidatos Alessandro Lopes, Francisco Campelo Filho, Reginaldo Miranda e Hildeth Leal Evangelista Nunes, que foram eleitos por votação no Conselho Seccional, o Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, ressaltou que o processo segue com os encaminhamentos do Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI).

“Entregamos a lista com os seis Advogados(as) escolhidos em um processo democrático e célere, para que o TJ-PI possa prosseguir com os trabalhos e definir a Lista Tríplice, que será encaminhada ao Governador do Estado, Wellington Dias”, explicou.

O Presidente do Tribunal de Justiça (TJ-PI), Desembargador José Ribamar Oliveira, frisou que a votação para escolha da Lista Tríplice ocorrerá no dia 13 de dezembro. “Após a atuação da OAB Piauí, com efetivo e eficaz formalismo de escolha da Lista Sêxtupla, recebemos o ofício com os nomes dos seis Advogados(as) e vamos agilizar os procedimentos para que a votação e escolha dos três nomes aconteça em sessão no início de dezembro”, declarou o Desembargador.

Após escolha da lista tríplice, caberá ao Governador do Estado, Wellington Dias, definir quem será o novo(a) Desembargador(a).

SESSÃO ORDINÁRIA

Durante Sessão Ordinária do Conselho Pleno da OAB Piauí, nesta quinta-feira (25), foram escolhidos, através de votação, os(as) Advogados(as) Alessandro Lopes (33 votos), Agrimar Rodrigues e José Wilson de Araújo (29 votos), Francisco Campelo Filho (24 votos), Reginaldo Miranda (23 votos) e Hildeth Leal Evangelista Nunes (21) para compor a Lista Sêxtupla.

