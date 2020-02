100 mil foliões passaram pela Av. Raul Lopes no Corso de THE, diz PM

.Pelo menos 100 mil foliõespassaram pela Avenida Raul Lopes durante o Corso de Teresina realizado neste sábado (15). Embora abaixo das 300 mil pessoas inicialmente previstas pela Prefeitura de Teresina, o número dá uma dimensão da magnitude do evento que já se tornou referência mundial em prévias carnavalescas.

Mas além da forte presença dos foliões na avenida, mesmo com a chuva que caiu na tarde de ontem, o que também chamou a atenção nesta edição foi a relativa queda nas ocorrências policiais registradas durante o evento, em comparação com anos anteriores. Conforme o balanço apresentado neste domingo (16) pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-PI), não houve nenhuma prisão ou condução durante o Corso de Teresina e os 52 boletins de ocorrências registrados diziam respeito apenas a casos de menor poder ofensivo como furtos de celulares e perda documentos.



Foram apreendidas somente duas armas brancas pela polícia e nenhuma arma de fogo. Também não foram registradas apreensão de drogas. Este ano, o aparato de segurança para o Corso de Teresina contou com 53 viaturas, 13 guarnições da cavalaria, 24 motocicletas da PM e 900 agentes de segurança entre militares, bombeiros, Guarda Municipal e policiais civis.



Todo a extensão da Avenida Raul Lopes estava sendo monitorada por 20 câmeras de segurança e haviam também agentes da Secretaria de Justiça (Sejus) atuando em conjunto para identificar eventuais usuários de tornozeleira eletrônica e aquelas pessoas com restrição de liberdade ou em medida protetiva que estivessem participando do evento sem a devida permissão da Justiça.

Para o major Audivan Nunes, coordenador do Centro Integrado de Comando e Controle, o saldo do Corso 2020 de Teresina foi bastante positivo. “Conseguimos manter a ordem e a tranquilidade das pessoas que vieram curtir o evento. Consideramos o policiamento muito efetivo e positivo, com ocorrências dentro daquilo que a gente planejou. A sensação é de dever cumprido, porque conseguimos manter ordem num evento da magnitude que é o Corso”, diz.

