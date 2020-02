Chegou o grande dia do Corso do Zé Pereira de Teresina. O maior desfile de caminhões enfeitados a céu aberto do mundo, segundo o Guinness Book, acontece neste sábado (15) e promete levar mais de 300 mil foliões para as ruas. Para garantir a segurança e bem-estar da população, diversos órgãos irão participar do evento.

O tenente-coronel Canuto, coordenador geral de Operações da Polícia Militar do Piauí, destaca que cerca de 600 PMs estarão divididos em três turnos, iniciando às 10h da manhã de sábado até às 3h da manhã de domingo (16). Os policiais estão divididos nos turnos de 10h às 19h, das 15h às 00h e das 00h às 3h.

“A Polícia Militar já tem um Plano de Segurança, junto com o Centro Integrado de Segurança. Os PMs irão circular no evento, estarão em elevados e em barreiras para combater tráfico de droga se entradas de armas. Nosso principal objetivo são os pontos de bloqueio. Todos os acessos, que são 12 ao todo, tanto pela Ponte Estaiada como pelas ruas perpendiculares, terão barreiras policiais”, enfatiza.



É carnaval! Corso deve atrair 300 mil foliões para a maior prévia do Piauí. Jailson Soares



No Centro Integrado de Segurança, haverá um médico, um enfermeiro e cinco atendentes de enfermagem, além ,de uma ambulância de atendimento básico. A Guarda Civil Municipal (GCM) também irá reforçar a segurança.

Cerca de 80% do efetivo será direcionado para atuar no Corso, além de 13 viaturas e quatro motocicletas que darão apoio na logística. Cerca de 40 fiscais da Superintendência de Desenvolvimento Urbano também estarão no local com o intuito de vetar a entrada de comidas

Isabela Lopes