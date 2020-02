Na hora de cair na folia, muitas pessoas pensam na fantasia que irão usar; escolhem algo ousado, chamativo e criativo, mas nem sempre levam em consideração o conforto e bem-estar. Então, para garantir que o Corso e o Carnaval serão só alegria, a consultora de moda Gilvana Lima dá dicas de looks confortáveis.

A especialista explica que algumas pessoas optam por modelagens mais justas, enquanto outras preferem looks mais amplos. Mas, independente de qual seja a escolha, o importante é que a decisão represente a personalidade de cada um.

“Algumas pessoas não abrem mão do conforto e nem por isso ficam menos belas, uma vez que bem-estar e a garantia de não passar por sufocos é fundamental. Porém, há quem invista em altas produções e o conforto não é a prioridade, mas tudo bem se essa for a escolha. Acho que vale tudo, porém acredito que você nunca deve abrir mão do seu estilo e da sua essência, assim não tem como errar”, enfatiza.



“Nunca abra mão do seu estilo”, diz consultora sobre looks para o Corso. Arquivo Pessoal



A preocupação também deve ser pensada para os pés. Por isso, Gilvana Lima conta que o calçado mais recomendado é o tênis, pois, além do conforto, que é indiscutível, ainda protege os pés de possíveis machucados. “Acho salto alto desconfortável, mas para quem não abre mão, aposte em espadrilles ou plataformas, que são mais confortáveis”, recomenda.

Já com relação aos cabelos, a consultora de moda diz que, independente das madeixas estarem soltas, presas ou com tranças, o que vai chamar atenção são as cores. Então, que tal optar por tiaras e acessórios coloridos para compor o look?

“O seu look pode até ser mais simples, mas é aí que o acessório entra em cena, fazendo toda a diferença. Particularmente, no que se diz respeito à roupa de Carnaval, amo a combinação top, calça e tênis. Essa foi a proposta da minha coleção de Carnaval”, conclui Gilvana Lima, consultora de moda.

Isabela Lopes