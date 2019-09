Todo parto tem quer ser humanizado, afirma enfermeira

De acordo com a enfermeira obstétrica Elaine Barbosa, os benefícios do parto normal para a mãe e para o bebê são inúmeros, sendo que o próprio trabalho de parto é um dos principais indícios que a criança está pronta par nascer.

“Nesse processo, a mãe produz hormônios que favorece a saúde dos dois, a oxitocina protege o recém-nascido de danos cerebrais, e ajuda no amadurecimento desse órgão, fortalece o vínculo entre mãe e filho e, junto com a prolactina, favorece a amamentação, além de prevenir hemorragia materna”, destaca.

Elaine Barbosa ainda acrescenta como benefícios deste tipo de parto a recuperação mais rápida da mãe e a redução do risco de depressão pós-parto e de infecção puerperal. “Além disso, a compressão torácica que o feto sofre ao percorrer o canal do parto libera o líquido dos pulmões do bebê, diminuindo o risco de desconforto respiratório ao nascer; e as bactérias presentes no trato vaginal também conferem resistência imunológica ao bebê”, conclui.

A enfermeira obstétrica diz que já é direito da mãe escolher o tipo de parto que quer ter, mas ela deve ter escolhas justas e situações que não coloquem sua saúde em risco. “A informação e a assistência qualificada e humanizada são subsídios crucias nas tomadas de decisão da mãe e da família. É importante que a sociedade e o poder público favoreçam o debate a respeito desse tema e propicie o protagonismo feminino nesse evento que entrelaça as dimensões biopsicosociocultural da família”, ressalta.



Além disso, ter um parto humanizado é ter o direito de ter um acompanhante, ser assistida enquanto está em trabalho de parto, ter conforto, informação e segurança. Por esse fato é que a Organização Mundial de Saúde (OMS) vem incentivando o parto normal e humanizado, pois os benéficos sobressaem aos medos e receios da mulher.

“O parto humanizado é o que todo parto deveria ser, é onde o profissional ver essa mulher como um ser ativo, dona do seu próprio corpo, com o seu protagonismo e proporcionam que, em todo processo de nascimento, ela tenha o poder da decisão e de se colocar. É necessária uma assistência individualizada, onde você conversa com a mulher sobre os procedimentos que serão realizados e decide junto com ela a melhor forma de realizá-los, acompanha o bebê, tem o mínimo de interferência possível de tecnologias que não devem ser usadas, permite que esse parto seja o mais agradável, isso não quer dizer que parto humanizado é música e consola a mulher”, explica Elaine Barbosa

Virgiane PassosSandy Swamy - Jornal O Dia