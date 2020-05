Gerente de supermercado lembra que Dia das Mães será de saudade

O ritmo das demandas nos supermercado se tornou ainda mais intenso com o avanço da pandemia. A necessidade de garantir produtos essenciais e, ao mesmo tempo, cuidar da higienização de trabalhadores e do público envolve uma logística detalhada. Roseli Bastos Guimarães, de 34 anos, é gerente em uma grande rede de supermercado em Teresina e, dentro e fora do trabalho, tem adotado medidas diárias para garantir a saúde de quem está no seu convívio, mas ainda assim, sabe que este Dia das Mães será diferente.

"O Dia das Mães será de muita saudade, sou muito ligada à minha mãe e minha avó e elas estão isoladas do restante da família por pertencerem ao grupo de risco. Faremos uma videoconferência", explica.



Gerente se supermercado lembra que Dia das Mães será de saudade. Arquivo



No supermercado, a atenção é constante para o uso de máscara, distanciamento social, higienização sempre as mãos. "Além do cuidado constante com o time e com os clientes, com controle de fluxo e conscientização das pessoas, aumento no cuidado com a limpeza da loja, com os equipamentos, barreiras sanitárias, etc.", ressalta.

Já quando chega em casa, os cuidados envolvem a retirada dos sapatos na entrada e a higienização na lavanderia com água sanitária. Depois,Roseli vai para o banheiro e coloca as roupas sujas em um saco plástico, toma banho, lava os cabelos, higieniza com álcool o celular, lava os óculos e o crachá. "Só depois de tudo posso abraçar o meu filho que espera ansioso na porta do quarto".

Mãe de um filho de um ano, ela destaca com felicidade qual seria o melhor presente para este Dia das Mães. "O melhor presente, sem dúvidas, seria uma vacina para esse vírus para que pudéssemos voltar a abraçar nossas mães, pais e avós; e a brincar com nossos filhos nos parques com a tranquilidade de antes", finaliza.