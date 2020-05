Limpeza urbana faz mãe criar família e sustentar uma cidade como Teresina

"Deixei a diversão pela devoção". A fala é de Isabel Cristina, que há mais de duas décadas se dedica ao trabalho de profissional de limpeza urbana de Teresina. Diante da pandemia, ela continua a cuidar da cidade assim como a profissão ajudou, nesses anos todos, que ela cuidasse de sua família.

"Tenho três filhos e eu e o pai deles criamos com muita luta. Comecei a trabalhar na varrição e deixava eles na casa da minha mãe, mas todos já prontos. Hoje em dia, tudo melhorou, tenho já dois filhos formados, casa, carro, mas não deixo por nada meu trabalho", destaca.

Com ou sem pandemia, Isabel conta que nunca faltou a um dia de atividade. Por conta dessa dedicação inquestionável, a profissional já foi agraciada, em cerimônia municipal, com a Medalha do Mérito Conselheiro José Antônio Saraiva.



Mas para continuar tão atuante mesmo diante de um cenário de saúde pública, Isabel toma uma série de prevenções. "Saio de casa com uma máscara e volto com a outra, e a varrição a gente já contava com cuidados com roupa e luvas", explica. Isabel concentra suas atividades no Centro da cidade, uma das áreas mais movimentadas da Capital. Agora, por conta do período de quarentena, ela teve que encarar a realidade de locais esvaziados.

"Eu acho que Deus está mostrando que as pessoas não tinham tempo pra família e agora têm. Então são ensinamentos que todos devemos tirar desses dias", avalia.

Na limpeza urbana, as equipes seguem com o cronograma de capina, varrição, poda, limpeza de galerias, cemitérios, praças e recolhimento de entulhos. Cerca de 144 colaboradores estão nas ruas executando o trabalho, com a adoção das medidas de segurança e proteção.





