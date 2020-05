Patrícia Sousa trabalha em uma confeitaria e lanchonete de Teresina há dez anos. Com a pandemia, viu as mudanças serem fundamentais não só para garantir a saúde dos clientes que continuam a demandar do local, mas para a saúde da própria família, a exemplo da filha de cinco anos.

"Os hábitos mudaram. Estamos sempre nos prevenindo, tanto na entrada quanto na saída de casa, com muito álcool em gel, lavando as mãos com mais frequência que antes, fortalecendo o imunológico com vitamina C de várias fontes, com de alimentação saudável", afirma.

Na confeitaria e lanchonete, agora, o trabalho acontece de forma mais limitada. Patrícia destaca que o grande norte continua ser agradar e satisfazer o cliente da melhor forma possível, mas respeitando a nova realidade.

"Hoje, o contato com o cliente é mínimo, o nosso segurança fica na porta limitando a entrada dos mesmos, com a obrigatoriedade do uso da máscara para entrar na loja. Muito diferente do funcionamento anterior à quarentena, mas estamos nos adaptando da melhor forma possível", conta.



Gerente de loja de doces e salgados destaca prevenção no trabalho e em casa. Foto: Jailson Soares



As novas rotinas exigidas pela pandemia são uma preocupação a mais na rotina tão exigente que, muitas vezes, se torna a maternidade. Antes da quarentena, por exemplo, além do trabalho, Patrícia também acumulava horas de estudo para garantir um futuro melhor para a filha.

"É difícil conciliar o trabalho com a maternidade, meu trabalho suga bastante meu tempo, acabo que perdendo um pouco do desenvolvimento dela, e também resolvi fazer um outro curso superior, tornando meu tempo com minha filha mais escasso ainda, mas o que eu faço é sempre pensando em um futuro melhor pra ela, o grande desafio é justamente os sacrifícios que fazemos, nós mães, para dar o melhor para nossos pequenos", finaliza.

Glenda Uchôa