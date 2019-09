Sem Eduardo e Índio, Timon volta aos treinos visando Cori

O time comandado pelo técnico Marcão começa a semana visando se recuperar da derrota elástica na estreia da Série B do Piauiense por 3 a 0 diante o Picos, fora de casa. No estádio Miguel Lima, na cidade vizinha de Timon o treino contou com as baixas do atacante Eduardo e do zagueiro Índio, ambos entregues ao departamento médico por conta de lesão (panturrilha e joelho respectivamente). O Timon volta a campo somente na próxima segunda-feira (16) quando recebe o Cori-Sabbá, às 20h, no Lindolfo. A data e horário da partida foi modificada à pedido da diretoria do Timon.







Após a derrota, Marcão tem a dura missão de reerguer a equipe, para que siga viva ao longo da competição de tiro curto. “Infelizmente o que faltou foram os gols, o resultado não condiz com o que foi a partida, mas no futebol nos sabemos que o que manda é bola na rede e não conseguimos fazer nossa parte. Agora é trabalhar para que no próximo jogo seja diferente, que as bolas possam entrar e a gente consiga somar nossos pontos”, disse Marcão.

Por conta da mudança na tabela o elenco da Águia Soberana ganha um tempo a mais de preparação até o próximo jogo, e Marcão pode elaborar melhor as mudanças. O atacante Eduardo e o zagueiro Índio não treinaram no começo da semana, mas não são preocupações para o próximo jogo. Outra situação é poder contar com o atacante Erinaldo Junior, que estava treinando entre os titulares, mas acabou não sendo regularizado.

“Infelizmente, viemos de um resultado negativo na estreia, mas esperamos dar sequencia na competição de forma agradável. Eu estou ansioso para entrar em campo também, pois foi um ano ruim, de lesões. Espero estar em campo e conseguir ajudar o Timon”, comentou Erinaldo.

O treino de reapresentação mesclou atividade física com treino técnico tático em campo reduzido, e Marcão sinalizou algumas mudanças, pois além de Erinaldo o lateral Jorge, machucado, ambos devem estar entre os titulares. O próximo jogo do Timon será na segunda-feira (16), às 20h, quando recebe o Cori, no Lindolfo Monteiro, em Teresina.

Biá BoakariPâmella Maranhão - Jornal O Dia