Timon faz 1º treino coletivo e Marcão fala sobre reforços

São 10 dias de treinos. Aos poucos, o time do Timon vai ganhando cara aos olhos do técnico Marcão. Na tarde de ontem (14) o time realizou seu primeiro treino coletivo e os jogadores tiveram oportunidade de ter contato com a bola. O Timon se prepara para estrear no Campeonato Piauiense Série B no dia 6 de setembro, quando encara o Picos, às 20h, no estádio Helvídio Nunes, na Cidade do Mel.

“Boas impressões, foi meu primeiro contato visual, de situação de jogo com o grupo e fiquei satisfeito com o que vi. Trabalhamos forte a parte física na primeira semana e agora liberamos essa parte de campo para eles terem contato com bola”, disse Marcão.



Foto: Arquivo O Dia

O Timon vive a expectativa pela chegada de reforços, peças importantes e experientes. O atacante Eduardo e o meia Bismarck, que estão no Treze, da Paraíba e devem chegar somente no dia 26 de agosto, quando encerra a Série C do Brasileiro. Antes disso, na sexta- feira (16) chegam o volante Amorim, o lateral Paulinho e o goleiro Ítalo.

“São nomes que nos sabemos que irão ajudar muito nosso elenco, peças mais rodadas. Eduardo e Amorim são amigos que fiz no River, temos uma historia e será muito bom poder voltar a jogar ao lado deles”, frisa o zagueiro Índio.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia