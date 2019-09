Timon apresenta estrelas, define saída e cria caravana de torcedores

O Esporte Clube Timon está definitivamente preparado para a estreia na Segunda divisão do Campeonato Piauiense. A Águia Soberana apresentou oficialmente os principais reforços do time para competição. O atacante Eduardo e o meia Bismarck participaram de um café da manhã com jornalistas nesta terça-feira (3), no Luxor Hotel, no Centro de Teresina, oportunidade que foi divulgado o novo uniforme da equipe. Dois modelos foram confeccionados e estão à disposição do torcedor.

Eduardo e Bismarck já jogaram juntos pelo River, Treze (PB) e agora farão parceira pela terceira vez no Timon. Nos times anteriores, foram campeões piauienses e conseguiram livrar o time da Paraíba do rebaixamento.

“É sempre bom jogar com pessoas inteligentes, como é o caso do Bismarck, ele tem experiência e está acostumado com títulos. Eu tenho certeza que com ele ali do meu lado, daremos muitas alegrias ao torcedor”, disse.

De acordo com a diretoria do Timon, os jogadores pegam à estrada já nesta quinta-feira (5) e vão ficar hospedados no Hotel Guaribas, em Picos. O presidente do clube, Leal Filho, disse que o time vai contar com a torcida, já que um ônibus foi patrocinado e deve reunir cerca de 50 torcedores.

Eduardo e Bismarck se juntam ao elenco do Timon. Foto: Elias Fontenele.

A caravana vai se concentrar em frente à Prefeitura Municipal de Timon, às 13h, desta sexta-feira (06), e os interessados devem entrar em contato com a assessoria do clube para garantir a ida ao estádio.

O primeiro desafio do Timon na Série B do Piauiense, será contra o time da casa Picos, na primeira rodada da Série B, marcada para o dia 06 de setembro, no estádio Helvídio Nunes, na cidade do Mel. O outro jogo da rodada acontece no dia 7 de setembro entre Oeirense e Comercial, às 17h, no estádio Gerson Campos, na cidade de Oeiras.

A Águia Soberana faz último amistoso nesta terça-feira (3) contra o Fluminense, no estádio Lindolfo Monteiro, às 15h30, no Centro de Teresina.

Adriana MagalhãesJorge Machado