Resultados, destaques e desfalques: o resumo da primeira rodada da Série B

A segunda divisão do Campeonato Piauiense começou nesse final de semana. Duas partidas abriram a competição e os mandantes aproveitaram o fator casa e fizeram bonito na estreia. A rodada de abertura foi marcada por muitos gols.

Quatro times (Picos, Timon, Oeirense e Comercial) estiveram dentro das quatro linhas em busca dos primeiros três pontos no estadual. O Cori-Sabbá foi o único que não esteve em campo, pois folgou na primeira rodada.

PICOS X TIMON

O primeiro jogo da Segundona aconteceu na sexta-feira (6) entre Picos e Timon, no estádio Helvídio Nunes, na Cidade do Mel. Os donos da casa venceram por um placar elástico de 3 a 0 o Timon, com direito a duas pinturas do garoto Romarinho. O atacante foi destaque na vitória do Zagão após marcar dois por cobertura. Ainda deu tempo para lateral-esquerdo Laerth aparecer e liquidar a partida.

Picos recebeu Timon na primeira rodada da Série B. Foto: Reprodução FFP.

Nomes importantes como Eduardo (Timon) e Raphael Freitas (Picos) passaram em branco no confronto. Eduardo, se apresentou faltando quatro dias para estreia e sentiu a falta de entrosamento com os garotos do time. Raphael Freitas teve que ser substituído após sair machucado em campo.

Como ficam os times?

A 2ª rodada da competição sofreu alterações e por conta disso o Timon e Cori ganham mais tempo de preparação. A partida entre as duas equipes acontece na segunda-feira (16), às 20h, no Lindolfo Monteiro, em Teresina. O Picos, vai até a cidade de Oeiras enfrentar o Oeirense, o jogo será no sábado (14), às 17h, no estádio Gerson Campos.

Desfalques:

O atacante Eduardo ainda é dúvida para confronto, pois começou a semana no departamento médico do Timon depois de apresentar fortes dores na panturrilha. O atleta deve passar por fisioterapia para estar 100% para o confronto. Outro jogador lesionado é o zagueiro Índio e também não treinou.

O Capitão da Sociedade Esportiva de Picos (SEP), Raphael Freitas, que saiu machucado depois de sofrer uma entorse no pé esquerdo em um buraco no estádio Helvidio Nunes, aposta na recuperação intensiva. Ele deverá ser submetido a exames de imagens até o final de semana.

OEIRENSE X COMERCIAL-PI

O feriado do dia 7 de setembro foi de glória para equipe do Oeirense. O time fez o seu primeiro jogo profissional na história e conseguir bater a equipe do Comercial do Piauí por 4 a 2. Os destaques foram nomes conhecidos do torcedor piauiense. Paulinho Mossoró e Rhuann fizeram dobradinha na vitória. O Bode de Campo Maior descontou no segundo tempo com dois de Picoca.

Oeirense recebe Comercial-PI em casa. Foto: Reprodução FFP

Como ficam os times?

O Oeirense vai poder contar novamente com o fator casa, no sábado (14), a equipe encara o Picos, no estádio Gerson Campos. O técnico Cícero Monteiro deve entrar em campo com a mesma formação tática 4-4-2. Assim como neutralizou a equipe do Comercial-PI, a expectativa é que o sistema funcione nos próximos jogos.

Equipe do Oeirense. Reprodução: FFP

Desfalques:

Tanto o Oeirense quanto o Comercial-PI chegam inteiros para próxima fase.

TABELA

Com os resultados, a primeira rodada do campeonato terminou assim: Picos aparece no topo da tabela com três pontos seguido do Oeirense que também possui três, mas perde no saldo de gols. Em terceiro está o Cori-Sabbá que vai estrear no dia 16, em quarto o Comercial e na lanterna o Timon.

Jorge Machado, do Jornal O Dia / Pâmella Maranhão - Jornal O Dia