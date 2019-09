No Palmeiras, atacante Willian lamenta a situação do Cruzeiro

No Palmeiras, o atacante Willian lamentou a situação de seu antigo clube, o Cruzeiro, que vem passando por escândalos de salários atrasados e está sem receitas previstas até o final do ano. Willian vai entrar em campo contra o time cruzeirense no próximo sábado (14) pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.



"Não me surpreendo, mas não só com o Cruzeiro. A gente tem que ser grato por toda essa segurança no Palmeiras. A gente fica triste pelo noticiário, de atleta tendo que cobrar salário. Seria o mínimo cada empresa cumprir com seus deveres. Tenho certeza de que isso vai melhorar", disse Willian.

No Cruzeiro, o atacante trabalhou com Mano Menezes, que agora volta a ser seu treinador, pelo Palmeiras. Willian falou sobre a boa relação que tem com o comandante e relembrou os momentos vividos ao lado dele em Belo Horizonte.



"Meu trabalho com o Mano foi bem especial, bem marcante. Quando ele chegou ao Cruzeiro, nosso momento era muito ruim. Mas ele chegou com sua forma de trabalhar, com aquilo que acredita, deu um choque na equipe, ajustou o time", disse o camisa 29.



O atacante palmeirense lamentou a situação do Cruzeiro - Foto: Reprodução/Instagram

Mano havia chegado à capital mineira em 2015, com o Cruzeiro em queda de rendimento após ter conquistado o Brasileiro por duas vezes consecutivas.

"Acho que aquele foi meu melhor momento, mesmo tendo sido bicampeão brasileiro antes. Consegui produzir muito bem, jogando como segundo atacante, depois como falso 9. Saímos de uma situação quase de zona de rebaixamento para brigar por Libertadores", disse Willian.

Ao final daquele ano, Mano acabou rumando ao futebol chinês, para o Shandong Luneng. Já na metade de 2016, o técnico retornou ao Cruzeiro.

"Quando ele voltou da China, nossa equipe estava instável, meus gols não estavam saindo. Tive um período no banco, e a gente teve uma conversa quando saí para o Palmeiras, de que sempre trabalhei e o respeitei. É nossa conduta como homem, nosso profissionalismo, e foi assim que conquistei isso com ele. Estou muito feliz de trabalhar com ele de novo."

Após marcar contra o Goiás, em seu primeiro gol desde o retorno de lesão no joelho, e jogar bem diante do Fluminense, Willian deve ser titular novamente do Palmeiras contra o Cruzeiro. A bola vai rolar a partir das 19h do sábado, no Allianz Parque.

Folhapress