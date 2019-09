Mano Menezes evita euforia após sua 2ª vitória no Palmeiras

Otécnico Mano Menezes deixou o campo satisfeito com o desempenho do Palmeiras no primeiro jogo diante de seus torcedores após a eliminação na Copa Libertadores. O treinador, no entanto, evitou fazer muitos elogios. Ele destacou apenas que a equipe soube aproveitar as oportunidades na vitória por 3 a 0 sobre o Fluminense, conquistada na noite de terça-feira, no Allianz Parque, e está firme na briga pelo título do Campeonato Brasileiro.

"Penso que iniciamos bem o jogo, era importante iniciar bem. Estávamos voltando para casa depois de uma eliminação. Precisávamos transmitir uma tranquilidade. Fizemos o gol, criamos mais umas três oportunidades. Depois tivemos uma queda de produção, errando a bola na frente e a transição", comentou o comandante, que havia estreado à frente da equipe no último sábado, quando obteve um triunfo por 2 a 1 sobre o Goiás, em Goiânia.

"O Fluminense é um time difícil de enfrentar porque tem muita posse. Isso fez a gente baixar um pouco no campo, que não era a ideia. Retomamos a bola, mas ficamos sem saída. Segundo tempo corrigimos isso. Começaram a aparecer mais espaços na medida em que o Fluminense arriscou. Aí em duas ótimas jogadas fizemos os gols. Construímos uma boa vitória, importante. Um jogo isolado que nos aproxima do Santos e Flamengo. Saímos satisfeitos", prosseguiu.

O treinador evitou também analisar a atuação de Luiz Adriano, que fez três gols na partida. Para ele, foi importante o time ter criado chances ofensivas. "Falar de um centroavante que fez três gols no jogo é chover no molhado. É importante para ele fazer. A bola chegou. A equipe precisa oferecer. Hoje e contra o Goiás as bolas chegaram. Jogadas bem construídas. São jogadores de alto nível, se a bola chegar nessa condição eles vão fazer. Na medida em que fizermos isso com qualidade, todos eles, quando estiverem fazendo a função, vão marcar", analisou.

A vitória serviu para o Palmeiras fazer as pazes com seus torcedores e também levou a equipe aos 36 pontos - agora está a apenas três do líder Flamengo. A expectativa agora é encurtar ainda mais essa distância no final de semana, na rodada que marcará o fim do primeiro turno. O time alviverde receberá o Cruzeiro no sábado, às 19h. Um pouco mais cedo, às 17h, o Flamengo enfrentará o Santos, vice-líder, no Maracanã.

