Palmeiras faz o primeiro treino aberto do ano com titulares

Contando com os titulares da vitória por 3 a 0 sobre o Fluminense, o Palmeiras fez seu primeiro treino aberto nesta quarta-feira (11). As novidades foram as presenças de Zé Rafael e Ramires em campo.



Ramires ficou fora do jogo contra o Flu para seguir um cronograma individualizado de atividade física, enquanto Zé Rafael cumpriu um período de 72 horas de repouso total após sofrer uma concussão na partida diante do Goiás no último final de semana. Ambos participaram normalmente da atividade técnica.

Os jogadores foram divididos em duas equipes e jogaram uma partida em campo reduzido, inicialmente com apenas três toques na bola permitidos. Na primeira parte da atividade, a equipe de colete levou a melhor por 1 a 0, com passe de Lucas Lima para gol de Iván Angulo, de volta da seleção sub-23 da Colômbia. Já Weverton e Gustavo Gómez, convocados respectivamente por Brasil e Paraguai, devem se reapresentar na manhã desta quinta.





Zé Rafael foi desfalque contra o Fluminense - Foto: César Greco/Agência Palmeiras

Já na parte final do treino, com as equipes já modificadas, Raphael Veiga fez um golaço ao bater de longe no ângulo, fora do alcance de Jailson.

O último treino aberto do Palmeiras havia acontecido em agosto do ano passado, ainda sob o comando de Luiz Felipe Scolari. Desde então, todas as atividades tinham sido total ou parcialmente fechadas à imprensa, em decisão conjunta envolvendo comissão técnica, diretoria e elenco. Com Mano Menezes, a abertura será maior a partir de agora.

O Palmeiras volta a campo no próximo sábado (14), contra o Cruzeiro, novamente no Allianz Parque. O time ocupa a terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com 36 pontos, três a menos que o líder Flamengo.

Leandro Mirando, da Folhapress