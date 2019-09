Aos poucos, Mano Menezes impõe suas ideias no Palmeiras

O novo treinador do Palmeiras, Mano Menezes, quer criar uma identificação própria na forma de o time encarar os adversários. Em apenas dois jogos sob seu comando, já é possível notar algumas diferenças.

Depois do triunfo sobre o Fluminense nesta terça-feira (10), o segundo na sua era -derrotou o Goiás, no sábado (7), em Goiânia-, o treinador procurou se desvincular do antecessor, Luiz Felipe Scolari, e prometeu impor o seu estilo gradativamente na equipe.

Mano Menezes projeta boa fase no Palmeiras. Foto: Reprodução Instagram Palmeiras.

"Embora o pessoal, de um modo geral, me achasse 'mais do mesmo', penso que uma análise um pouco mais profunda é capaz de estabelecer diferenças da maneira das minhas equipes jogarem em relação ao que vinha sendo executado", disse Mano.

A principal ideia que o diferencia do antecessor é fazer o Palmeiras ser mais criativo na hora de atacar.