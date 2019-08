65% dos estudantes buscam aprendizado no período de estágio

O estágio é a oportunidade de absorver conhecimento e colocar o aprendizado teórico na prática para 65% e 52% dos estudantes, respectivamente, de acordo com levantamento encomendado ao Instituto Toledo pelo Centro de Integração Empresa Escola-CIEE. A pesquisa, realizada em outubro do ano passado, ainda aponta que os estagiários buscam com a experiência orientação profissional (20%) e aprender a respeito das tendências do mercado (20%).



Já para 13% dos estudantes, o primeiro contato com o mundo do trabalho também é uma oportunidade de ter a certeza que escolheu o curso correto. Quando se trata de crescimento profissional outros 13% esperam ser reconhecidos por seu desempenho no ambiente de trabalho e pelo menos 30% espera ser efetivado ao final do estágio.

Na outra ponta, as empresas buscam muito mais por habilidades comportamentais do que técnicas. Por exemplo, a proatividade para aprender (65%) e fazer (52%) são características almejadas por elas, assim como pontualidade e comprometimento (21%).

De acordo com Marcelo Gallo, superintendente Nacional de Operações do CIEE, as pesquisas realizadas pela entidade têm comprovado a importância do estágio. "Hoje os estagiários tem um plano de trabalho e atividades compatíveis com o aprendizado adquirido em sala de aula. Para as empresas, é a oportunidade de moldar e desenvolver futuros líderes", afirma.

Resultados

De acordo com levantamento encomendado pelo CIEE ao Instituto Gallup, que contou com respostas de 20.500 estagiários, a experiência foi fundamental para conseguir um bom emprego para 93% dos estudantes, já 92% acreditam que o estágio é necessário para descobrir novos talentos.

Raio-x

Ainda de acordo com pesquisa da Gallup, a idade média do estagiário é de 23 anos, 78% estão cursando o ensino técnico ou superior.

As mulheres seguem liderando e representam 65% dos estudantes e os homens 35%. - Foto: Assis Fernandes/ODIA

Quando se trata de idiomas 15% são fluentes em inglês e apenas 3% em espanhol, isso considerando a média nacional.

O tempo médio de estágio é de 10 meses, não chega metade dos dois anos de contrato que estão previstos na Lei do Estágio.





CIEE 55 anos - Transformando vidas, construindo futuros

Desde sua fundação, há 55 anos, o CIEE se dedica à capacitação profissional de estudantes por meio de programas de estágio. Em 2003, abriu uma nova frente socioassistencial com a aprendizagem. Atualmente, administra o estágio de mais de 200 mil estudantes e a aprendizagem de mais de 100 mil adolescentes e jovens. Em paralelo, mantém uma série de ações socioassistenciais voltada à promoção do conhecimento e fortalecimento de vínculos de populações prioritárias.





