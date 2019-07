Teresa Britto propõe a criação de Programa de Estágio para alunos da Uespi

Três Projetos de Lei e um Projeto de Decreto Legislativo foram apresentados pelos parlamentares estaduais na sessão plenária de hoje (3), incluindo proposição de autoria da deputada Teresa Britto (PV) que dispõe sobre a criação do Programa de Estágio em Academias de Praças Públicas destinado a estudantes de Educação Física da Universidade Estadual do Piauí (Uespi).

Três Projetos de Lei e um Projeto de Decreto Legislativo foram apresentados pelos parlamentares estaduais na sessão plenária de hoje (3), incluindo proposição de autoria da deputada Teresa Britto (PV), que dispõe sobre a criação do Programa de Estágio em Academias de Praças Públicas destinado a estudantes de Educação Física da Universidade Estadual do Piauí (Uespi).



Teresa Britto apresentou ainda o Projeto de Lei 132/2019, que trata sobre o incentivo ao plantio de espécies vegetais nativas dos biomas do Piauí para arborização urbana ou reflorestamento.



O deputado Ziza Carvalho (PT) apresentou o Projeto de Decreto Legislativo 21/2019, que concede o título de cidadão piauiense ao padre alemão Geraldo Martinho Gereon por relevantes serviços prestados ao Piauí.



O deputado Franzé Silva (PT) apresentou o Projeto de Lei 133/2019 que altera as Leis 5.120/2000 e 6666/2015 definindo, dentre outras coisas, prazo de 15 dias para que prefeitos municipais e presidentes de Câmaras de Vereadores se manifestem sobre mapas provisórios elaborados pela Comissão Especial de Estudos Territoriais (Cete) da Assembleia Legislativa. As proposições serão analisadas agora pela Comissão de Constituição e Justiça.



J.Barros - Edição: Katya D'Angelles