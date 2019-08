Feira de Profissões da UFPI orienta estudantes para escolha de carreira

Marcos Vinícios é estudante de Jornalismo. Quando estava no ensino médio ele queria cursar Química, o pai queria que ele fizesse Letras e a mãe sugeriu Engenharia Agronômica. “Passei para agronomia, mas tinha coisas que eu não me via fazendo. Então, seriam atribuições da minha profissão que que eu não exerceria com qualidade”. A escolha pelo Jornalismo trouxe mais leveza e a certeza de ter feito a opção certa. “Eu notei o quanto eu gostava de literatura, de escrever e que seria algo bom para a minha vida inteira”.

A história do Marcos pode ser representativa de muitos estudantes que estão no ensino médio e precisam escolher qual curso irão fazer. A Universidade Federal do Piauí (UFPI) tem uma ação que orienta os estudantes a fazerem uma escolha consciente da profissão que eles seguirão. É a Feira de Profissões da UFPI. O evento acontecerá no dia 30 de agosto de 2019, de 8h as 17h, no Centro de Ciências Agrárias (CCA), do Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina.

A edição de 2019 traz novidades: as Pró-Reitorias de Extensão e Cultura (PREXC) e de Ensino de Graduação (PREG) assumem a organização junto com a Comissão Permanente UFPI e as Profissões (CPUFPI). Além disso, o evento passa a integrar o calendário acadêmico da UFPI e deixa de ser um evento de extensão para se tornar um projeto, conforme explica a Pró-Reitora da PREXC, Profa. Dra. Cleânia de Sales Silva. “Entendemos que existe toda uma série de atividades que acontecem antes e depois do evento Feira e que precisam ser reconhecidas, institucionalizadas e certificadas. É, portanto, um projeto de extensão onde uma das ações é o evento Feira. A outra mudança foi a participação das pró-reitorias na organização, porque ela era organizada historicamente apenas pela Comissão Permanente UFPI e as Profissões, necessitando de um apoio maior.



Professor Raimundo Lenilde, o idealizador da Feira de Profissões - Foto: Divulgação



Hoje é organizada, também, pela PREXC e PREG, uma vez que se trata de uma ação extensionista que envolve todos os cursos de graduação da Instituição, com um público muito expressivo que cresce a cada ano e de grande impacto social, principalmente junto aos estudantes do ensino médio na sua escolha profissional. Esse ano,também estamos envolvendo a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PROSPESQI) na abertura com a palestra sobre os cursos na UFPI a partir do ensino, pesquisa e extensão e na mostra de projetos. É necessário que nossos jovens do ensino médio compreendam que, em qualquer profissão a seguir, a formação que receberão na UFPI dará a eles a oportunidade de serem pesquisadores na sua área e extensionistas, comprometidos com as causas das comunidades sociais”.

A Feira de Profissões foi idealizada pelo Prof. Dr. Raimundo Lenilde de Araújo, do Departamento de Geografia. “Ficamos muito felizes em estar chegando a sexta edição da Feira. Esse ano, a Feira está bem consolidada com a contribuição e apoio irrestrito da PREXC e da PREG. Costumo falar que é um evento institucional e de marketing institucional, e de aproximação entre a Universidade e a sociedade", assinala.

