Escolas e serviços de saúde voltam a funcionar em Esperantina

As escolas e postos de saúde de Esperantina reabriram os portões na manhã de hoje (10). Os serviços municipais e estaduais haviam sido paralisados por conta da fuga em massa de, ao todo, 85 detentos da Penitenciária Luís Gonzaga Rebelo, sob o temor de que os foragidos poderiam criar uma onda de violência na cidade.

A administração da cidade participou ontem de uma reunião com representantes da Polícia Militar do Piauí, e foi decidido que os serviços poderiam voltar a operar. A paralisação durou apenas um dia. A cidade de Esperantina tem 43 escolas, entre rede municipal e estadual, e 17 postos de saúde. Estabelecimentos do setor privado também fecharam as portas.

De acordo com a Secretaria de Justiça, até o momento 41 dos 85 foragidos da Penitenciária de Esperantina foram recapturados. A maior parte deles (75) conseguiram escapar durante uma rebelião ocorrida durante o final de semana. Outros dez fugiram no dia seguinte ao fim da rebelião. A Polícia Militar tem se mobilizado em diligências em toda a região.

A prefeita Vilma Amorim, da cidade de Esperantina, comentou que “nem em pensamento” imaginava passar por uma situação semelhante, ao ter que fechar os serviços por medo da violência. “A gente sabe que a penitenciária é uma bomba, por não ter a estrutura correta, os agentes são poucos, mas a gente nunca imaginou uma situação como essa”, disse.

Nayara FelizardoAndrê Nascimento